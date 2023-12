Fünf Spiele der Fußball-Europameisterschaft 2024 werden in Stuttgart ausgetragen. Jetzt steht fest, wann die einzelnen Partien in der Landeshauptstadt angepfiffen werden.

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland rückt näher – und mit ihr immer mehr Infos rund um die Begegnungen im Großturnier, das vom 14. Juni bis zum 14. Juli über die Bühne geht.

Bereits vor der Auslosung der Gruppen am Samstagabend in der Hamburger Elbphilharmonie war klar, dass die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihr zweites Gruppenspiel am Mittwoch, 19. Juni, in Stuttgart austragen wird. Nach der Ziehung am Samstag herrschte Klarheit, wer ansonsten seine Aufwartung im Kessel machen wird. Am Sonntag wurden zudem die genauen Spielzeiten veröffentlicht.

Die Partien und Uhrzeiten in und für Stuttgart

Folgende Partien werden zu folgenden Zeiten in der baden-württembergischen Landeshauptstadt zu sehen sein:

Slowenien – Dänemark; Sonntag, 16. Juni 2024, 18 Uhr, Gruppe C

Deutschland – Ungarn; Mittwoch, 19. Juni 2024, 18 Uhr, Gruppe A

Schottland – Ungarn; Sonntag, 23. Juni 2024, 21 Uhr, Gruppe A

Playoff-Sieger B; Israel/Island/Bosnien-Herzegowina oder Ukraine – Belgien; Mittwoch, 26. Juni 2024, 18 Uhr, Gruppe E

Freitag, 5. Juli 2024, 18 Uhr, Viertelfinale

Übrigens: Das Stadion an der Mercedesstraße wird während der Europameisterschaft den Namen „Stuttgart Arena“ tragen. Neben Stuttgart sind auch Berlin, München, Frankfurt, Dortmund, Hamburg, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Leipzig und Köln Austragungsorte der EM.