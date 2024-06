1 Jude Bellingham erzielte das Tor des Tages. Foto: AFP/OZAN KOSE

Topfavorit England gewinnt zum Auftakt gegen Serbien. Ein früherer Bundesligaspieler ist der entscheidende Mann, ein aktueller stellt einen Rekord auf. Vor dem Spiel gibt es unschöne Szenen.











Schlägereien in der Stadt, Favoritensieg auf dem Platz: Angeführt von einem starken Jude Bellingham hat England seinen Status als Titel-Kandidat bei der EM untermauert. Die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate bezwang Serbien am Sonntagabend trotz einiger Wackler verdient mit 1:0 (1:0). Bellingham erzielte in der 13. Minute das Tor für die Three Lions, die 58 Jahre nach ihrem WM-Triumph im eigenen Land bei dieser Europameisterschaft endlich den nächsten großen Titel holen wollen.