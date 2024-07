EM 2024: Im Fokus – so schlug sich Felix Zwayer im Halbfinale

Der Wunsch eines jeden Schiedsrichters blieb Felix Zwayer verwehrt: Dass wenig über ihn gesprochen wurde, ließ sich nach dem EM-Halbfinale zwischen England und den Niederlanden (2:1) nun wirklich nicht behaupten. Vor allem eine Seite hatte nach Abpfiff gesteigerten Redebedarf: Die Elftal fühlte sich ungerecht behandelt durch den Pfiff zum Elfmeter, den Englands Harry Kane sicher zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich verwandelte (18.). „Der Fußball wird durch Entscheidungen wie diese zerstört“, kritisierte Bondscoach Ronald Koeman.

Was war passiert? Denzel Dumfries hatte Kane nach dessen Schussversuch am Fuß getroffen, Zwayer im Anschluss nach Studium der Videobilder auf Strafstoß entschieden. „Es hätte keinen Elfmeter geben sollen“, so Koeman, „er hat den Ball berührt.“

Hier gab es vielfach auch andere Sichtweisen. „Kane ist zuerst am Ball, Dumfries trifft nicht den Ball, stattdessen Kane“, sagte der langjährige Bundesliga-Schiedsrichter Lutz Wagner. Zudem sei der Ball noch im Spiel gewesen zum Zeitpunkt des Kontakts. „Und wenn er diese Berührung als evident, als ausschlaggebend erachtet, dann muss er hier Strafstoß geben.“ Bezeichnend: Auch Übeltäter Dumfries beschwerte sich nicht eine Sekunde.

Diskussionen um Zwayers Ansetzung im Vorfeld

Die Ansetzung Zwayers war im Vorfeld kontrovers diskutiert worden – vor allem aufgrund seiner Vorgeschichte mit Englands Star Jude Bellingham, der 2021 nach einem Duell zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund harsche Kritik am Referee geübt hatte unter Bezugnahme auf seine Beteiligung am Wettskandal von 2005.

Insgesamt lieferte der 43-Jährige dann aber eine solide Vorstellung auf der großen EM-Bühne ab. Zwar war nicht jeder Pfiff richtig – vor allem in der Schlussphase brachten einige kleinliche Foulbewertungen die niederländische Bank in Rage, auch bei einer Entscheidung auf Abstoß statt Eckball lag Zwayer daneben (87.). Aber: Insgesamt war die Linie stimmig, ein spielentscheidender Fehler unterlief ihm nicht. Das sah auch Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich so: „Am Ende gab es kein großes Thema im ganzen Spiel. Wir haben uns im Vorfeld zu viele Gedanken gemacht.“ Und in einem Punkt stimmte selbst Ronald Koeman zu: „Der Elfmeter war nicht der Grund für unsere Niederlage.“