1 Die serbische Nationalmannschaft fordert nun harte Strafen. Foto: dpa/Matthias Schrader

Die UEFA nun Untersuchungen eingeleitet, nachdem es zu Hassgesängen von kroatischen und albanischen Fans gegen Serbien am Mittwoch kam. Zuvor hatte der serbische Verband vorübergehend mit einem Rückzug von der EM gedroht.











Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat nach Hassgesängen von kroatischen und albanischen Fans gegen Serbien eine Untersuchung eingeleitet. Im Fokus steht mögliches rassistisches und diskriminierendes Verhalten von Anhängern der beiden Teams im EM-Gruppenspiel am Mittwoch (2:2) in Hamburg, wie die UEFA am Donnerstagabend mitteilte. Zuvor hatte der serbische Verband vorübergehend mit einem Rückzug von der EM gedroht.