EM 2024: Große Emotionen – Rumänien träumt vom nächsten Coup

1 Riesiger Jubel: Marius Marin, Razvan Marin und Denis Dragus (von links) stehen mit Rumänien im EM-Achtelfinale. Foto: imago/Sebastian Frej

Die Unterstützung auf den Rängen ist groß, die anstehende Aufgabe aber ebenfalls: Rumänien will mit einem Team ohne große Stars auch im EM-Achtelfinale gegen die Niederlande überraschen.











Der Kreis der Emotionen schließt sich, zumindest vorerst. Für Rumänien geht es im Achtelfinale der Europameisterschaft zurück an den Ort, am dem vor zwei Wochen alles begann. In München startete die Mannschaft mit einem 3:0-Sieg gegen die Ukraine in ihr EM-Abenteuer, an selber Stelle heißt nun an diesem Dienstag (18 Uhr/ARD) der Kontrahent Niederlande. Favorit sind die Rumänen dabei mitnichten, aber was heißt das schon? Das waren sie auch in ihrer ersten Partie des Turniers gegen die Ukrainer nicht, die sie dann überraschend deutlich mit 3:0 gewannen. Mit viel Leidenschaft, vor allem aber auch dank einer riesigen Unterstützung von den Zuschauerrängen.