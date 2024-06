EM 2024: Georgien-Star hofft auf Trikot von Cristiano Ronaldo

1 Für Chwischa Kwaratschelia geht am Mittwoch ein Traum in Erfüllung. Erstmals trifft er auf Cristiano Ronaldo. Foto: imago//Mateusz Slodkowski

Noch fehlt Georgien ein Sieg bei dieser EM. Der Trainer glaubt an seine Mannschaft – und Starspieler Chwischa Kwaratschelia hofft gegen Portugal nicht nur drei Punkte zu holen.











Die EM-Partie gegen Portugal ist für Georgiens Fußballstar Chwischa Kwaratschelia ein absoluter Höhepunkt. „Ich bin ein wenig nervös. Ich habe immer davon geträumt, gegen Cristiano Ronaldo zu spielen“, sagte der Offensivspieler des SSC Neapel vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen die Portugiesen am Mittwoch in Gelsenkirchen (21.00 Uhr/RTL und MagentaTV). Seinen größten Wunsch neben einem Sieg verriet er auch. „Ich hoffe, dass ich hinterher das Trikot von Ronaldo bekommen kann“, sagte der 23-Jährige am Dienstag.