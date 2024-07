Drei Siege noch bis zum EM-Titel. Das ist die Maxime für alle im Turnier verbliebenen Mannschaften. An diesem Freitag (5. Juli) geht es für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft um alles. Gegen Spanien bestreitet die DFB-Elf das erste EM-Achtelfinale. Anpfiff in Stuttgart ist um 18 Uhr.

Viertelfinale Deutschland – Spanien: Wer hat die bessere Quote?

Geht es nach den Buchmachern geht das Team von Bundestrainer fast auf Augenhöhe in die Partie. Der Sportwettenanbieter bwin notiert für beide Teams eine nahezu identische Siegquote, er sieht nur einen minimalen Vorteil für die bisher mit vier Erfolgen perfekt durch das Turnier marschierten Iberer.

Sollte Spanien die DFB-Auswahl tatsächlich aus der EM werfen, winkt bei zehn Euro Einsatz eine Ausschüttung von 18,50 Euro. Zieht die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann ins Halbfinale ein, sind nur 50 Cent mehr drin. Legt man sich auf einen deutschen Sieg nach 90 Minuten fest, steigt die Quote auf das 2,75-fache des Einsatzes.

Auf wen würde Deutschland im Halbfinale treffen?

Auf wen die deutsche Mannschaft in der nächsten Runde treffen würde, steht auch schon fest. Es wartet ein weiterer großer Name – zumindest auf dem Papier: Im Halbfinale würde es gegen den Sieger der Begegnung Portugal gegen Frankreich (Freitag, 21 Uhr) gehen. Das Halbfinale mit möglicher deutscher Beteiligung findet am Dienstag, 9. Juli, in München statt. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Gegen wen könnte Deutschland im Finale spielen?

Das zweite Halbfinale bestreiten die Gewinner der Duelle England gegen Schweiz und Niederlande gegen Türkei. Der Sieger dieser Partie wiederum zieht ins Finale am 14. Juli in Berlin ein.

Deutschland im Halbfinale? – mögliche Gegner

Portugal

Frankreich

Deutschland im Finale? – mögliche Gegner

Niederlande

Türkei

England

Schweiz

Anders als bei Fußball-Weltmeisterschaften gibt es bei Europameisterschaften im übrigen kein Spiel um Platz Drei.