EM 2024: Gefeiert, aber enttäuscht – der bittere Abgang des Toni Kroos

Das 1:2 gegen Spanien bedeutete für die deutsche Nationalmannschaft das Aus bei der EM 2024 – für Toni Kroos endet damit seine gesamte Laufbahn. Die erfolgreicher kaum hätte verkaufen können.











Es wurde getröstet, abgeklatscht, sich aufgeholfen vom Boden. Die Enttäuschung war greifbar bei den deutschen Spielern nach dem unglücklichen K.o. im Viertelfinale der Europameisterschaft. Und einer wurde ganz besonders oft umarmt. Denn für Toni Kroos endete am Freitagabend in Stuttgart nicht nur seine Karriere in der Nationalmannschaft, nicht nur die EM – sondern seine komplette aktive Laufbahn.