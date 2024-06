EM 2024: Füllkrug mischt sich in TV-Debatte um „Spielermaterial“ ein

1 Niclas Füllkrug nimmt die Debatte um den Begriff „Spielermaterial“ mit Humor. Foto: dpa/Tom Weller

Eine sanfte Rüge von TV-Moderator Jochen Breyer für die Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer sorgt für Diskussionen im Netz. Niclas Füllkrug hat seine eigene Meinung dazu.











Link kopiert



DFB-Superjoker Niclas Füllkrug hat sich launig in die TV-Debatte mit ZDF-Moderator Jochen Breyer um den Begriff „Spielermaterial“ eingemischt. Nachdem Breyer jüngst in der laufenden Live-Sendung die Weltmeister Per Mertesacker und Christoph Kramer wegen der Verwendung des Wortes ermahnt hatte, bat Füllkrug nun den Sender um die Einblendung einer Aussage von ihm nach dem EM-Gruppenspiel gegen die Schweiz. Zu den Personalsorgen in der Abwehr sagte der Torjäger mit einer bewussten Drehung des Kopfes zur Kamera: „Es ist bitter, aber auch da mach’ ich mir gar keinen Kopf, weil wir echt gutes Spielermaterial haben.“