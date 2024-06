Frankreich mit Mbappé in der Startelf gegen Polen

Da ist er wieder, Kylian Mbappé. Der Superstar der Franzosen ist wieder fit. Und soll Frankreich auf Platz eins der Gruppe D schießen.











Superstar Kylian Mbappé kehrt im letzten EM-Gruppenspiel der Franzosen gegen Polen in die Startelf zurück. Der 25 Jahre alte Stürmer hatte das 0:0 gegen die Niederlande am Freitag wegen eines Nasenbeinbruchs verpasst, den er sich in der ersten Partie gegen Österreich (1:0) zugezogen hatte.