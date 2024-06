1 Die Enttäuschung über das Unentschieden gegen Slowenien ist Jude Bellingham ins Gesicht geschrieben. Foto: IMAGO/BSR Agency/IMAGO/Pablo Morano

Die beiden finalen Spiele der Gruppe C bleiben torlos. England enttäuscht erneut, ist aber Gruppensieger. Dahinter entscheidet die Fair-Play-Wertung.











EM-Mitfavorit England ist trotz einer erneut enttäuschenden Leistung als Sieger der Gruppe C ins Achtelfinale eingezogen. Der Mannschaft von Trainer Gareth Southgate reichte am Dienstag in Köln ein 0:0 gegen Slowenien, um den ersten Rang vor Dänemark abzusichern. Die Dänen trennten sich in München 0:0 von Serbien und stehen auch im Achtelfinale, wo am Samstag in Dortmund Deutschland der Gegner ist.