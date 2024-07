EM 2024: Elfmeterkrimi: Frankreich im EM-Halbfinale gegen Spanien

1 Frankreich steht im Halbfinale der Europameisterschaft, nachdem es Portugal im Elfmeterschießen besiegt hat. Foto: IMAGO/SNA/IMAGO/Alexey Filippov

Frankreich hat gegen Portugal lange große Mühe. Erst im Elfmeterschießen fällt die Entscheidung. Nächster Gegner ist Deutschland-Bezwinger Spanien. Für einen Superstar endet die EM-Karriere.











– Turnierfavorit Frankreich hat die EM-Karriere von Cristiano Ronaldo beendet und bei der Fußball-Europameisterschaft dramatisch das Halbfinale gegen Deutschland-Bezwinger Spanien erreicht. Im Duell der Superstars siegten Kylian Mbappés Franzosen am Freitagabend in Hamburg mit 5:3 im Elfmeterschießen gegen Ronaldos Portugiesen. In der regulären Spielzeit und Verlängerung waren keine Tore gefallen.