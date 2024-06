1 Domenico Tedesco kämpft bei der EM mit Belgien noch ums Weiterkommen. Foto: AFP/THOMAS KIENZLE

Domenico Tedesco trifft am Mittwoch in Stuttgart mit Belgien auf die Ukraine. Für den ehemaligen Jugendtrainer des VfB Stuttgart ist es ein Heimspiel. Im Stadion des Clubs, dessen Coach er besonders lobt.











Es hat sich einiges verändert, seit Domenico Tedesco das bislang letzte Mal in beruflicher Mission in der MHP-Arena in Stuttgart gewesen ist. Das war als Chefcoach von RB Leipzig, mittlerweile ist die Haupttribüne fertig umgebaut. Noch viel mehr ist geschehen, seit der 38-Jährige das erste Mal in diesem Stadion war.