Nach einem sommerlich trockenen Dienstag regnete es am Mittwochvormittag in Stuttgart in Strömen. Wie ist die Prognose für den Abend? Und was bedeutet das für Fans, die die EM beim Public Viewing in der Fanzone oder im Stadion mitverfolgen wollen?

Der Wettergott meint es derzeit nicht immer gut mit den Fußballfans – bereits bei vergangenen EM-Spielen, etwa in Dortmund und Hamburg, ist es zu extremen Regenfällen gekommen und Fanzones, in denen die EM-Spiele übertragen wurden, mussten geräumt werden oder konnten gar nicht erst öffnen. Mit Blick auf das erste Spiel der deutschen Elf am Mittwochabend in Stuttgart blicken die Fans daher besorgt auf die Wetterprognosen.

Doch was bedeutet schlechtes Wetter für die Fanzone? Können die Spiele zwischen Kroatien und Albanien (15 Uhr) und Deutschland gegen Ungarn (18 Uhr) wie geplant übertragen werden? Welche Maßnahmen ergreifen die Organisatoren?

„Wir stehen in ständigem Austausch mit dem Deutschen Wetterdienst, um die aktuelle Wetterlage im Blick zu haben“, so Jörg Klopfer, Sprecher der Veranstaltungsgesellschaft in.stuttgart, die die große Fanzone am Schlossplatz organisiert, am Mittwochvormittag. „Wir gehen davon aus, dass es heute keine Einschränkungen geben wird und dass das Wetter stabil bleibt – das sagen auch die aktuellen Wetterprognosen.“

In Austausch mit Polizei und Feuerwehr

Sollte es am Mittwochabend dennoch zu Unwetter oder Starkregen kommen, wird der Veranstalter entsprechend reagieren. „Wenn die entsprechenden Einschränkungen da sind und es eine Unwetterwarnung gibt, dann werden wir den Platz natürlich räumen, so wie es die Fanzones in anderen Städten auch gemacht haben“, so Klopfer. „Dazu muss aber erst eine solche Lage eintreten. Wir arbeiten da mit der Stadt, der Feuerwehr und der Polizei zusammen und beobachten die Lage.“ Für Mittwoch zeichne sich eine Unwetter-Lage allerdings nicht ab, so Klopfer. „Zunächst einmal sieht es gut aus für unser Deutschlandspiel – sowohl in der Fanzone als auch im Stadion – wir freuen uns, wenn dann auch die Sonne vom Himmel lacht.“

Bei Niederschlag müssen die Fans aber auch nicht ohne Schutz im Regen stehen. Kleine Schirme (Knirpse) sowie Regencapes sind in der Stuttgarter Fanzone am Schlossplatz erlaubt. Lediglich größere Stockschirme dürfen nicht mitgebracht werden.

Deutschland-Ungarn: Bleibt es in Stuttgart trocken?

Der Deutsche Wetterdienst ist optimistisch, was die Wettervorhersage für den Abend in Stuttgart angeht. „Zunächst ist es noch etwas unbeständig, zum Nachmittag hin werden die Schauer aber voraussichtlich abziehen und die Sonne wird sich vermehrt zeigen“, so ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes in Stuttgart. Zum Deutschland-Spiel um 18 Uhr sei es in Stuttgart niederschlagsfrei. „Es kann schon sein, dass es über den Nachmittag verteilt noch ein paar Schauer gibt, mit etwas Glück ist es aber ab der Mittagszeit schon niederschlagsfrei“, so der DWD-Sprecher. Die Temperaturen in Stuttgart liegen laut Vorhersage am Nachmittag dann zwischen 24 und 25 Grad in Stuttgart. „Es ist gutes Fußballwetter zu erwarten.“