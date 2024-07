EM 2024: Deutschland gegen Spanien: „Vorgezogenes Finale“ am Freitag in Stuttgart? Fans sind sich einig

„Vorgezogenes Finale“ am Freitag in Stuttgart? Fans sind sich einig

1 Fans beim Public Viewing der EM 2024 in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Spanien hat am Sonntagabend Georgien mit 4:1 geschlagen und gilt damit als Favorit bei der EM 2024. Am Freitag trifft die Mannschaft auf den zweiten Titelfavoriten: Deutschland. Im Netz überschlagen sich die Reaktionen zu dem Treffen der Giganten.











Das 4:1 gegen Georgien lässt Spanien zum absoluten Topfavoriten bei der diesjährigen EM in Deutschland aufsteigen. Das Viertelfinale am Freitag gegen Deutschland in Stuttgart wird daher auch im Netz heiß diskutiert. Wir haben für euch die besten X-Reaktionen zum anstehenden Match gesammelt.