Nach dem 5:1-Sieg beim Eröffnungsspiel gegen Schottland steht heute Abend gegen Ungarn das zweite Gruppenspiel der deutschen Nationalelf bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 an. Mit welchem Ergebnis das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann schon nach 2 Vorrundenspielen ins Achtelfinale einzieht, haben wir zusammengefasst.

Deutschland vs. Ungarn: So zieht Deutschland ins Achtelfinale ein

Nachdem die Schweiz im ersten Spiel der Gruppe A Ungarn mit 3:1 besiegte, sieht es für das DFB-Team gut aus.

Um schon heute sicher ins Achtelfinale einzuziehen, muss ein Sieg gegen Ungarn her (Anstoß um 18:00 Uhr in der ARD oder MagentaTV). Außerdem muss die Schweiz im nachfolgenden Spiel gegen Schottland gewinnen oder unentschieden spielen (Anstoß um 21:00 Uhr in der ARD oder MagentaTV).

Mit diesen Ergebnissen hätte Deutschland 6 Punkte, die Schweiz maximal 6 Punkte, die Schotten maximal 1 Punkt und das ungarische Team wäre bei 0 Punkten. Da man mit einem Sieg maximal 3 Punkte bekommen kann, könnte weder Schottland noch Ungarn auch nach dem letzten Gruppenspiel nicht mehr an Deutschland vorbeiziehen. Platz 1 oder 2 wäre somit sicher. Am Sonntag gegen die Schweiz (Anstoß 21:00 Uhr in der ARD oder MagentaTV) würde es dann nur noch um den Gruppensieg gehen.

Kein Sieg gegen Ungarn: Die Chancen auf das Achtelfinale

Auch nach einem Unentschieden oder einer Niederlage gegen Ungarn sind die Chancen auf das Achtelfinale noch nicht zunichte. Seit 2016 kommen nicht nur die Top 2 jeder Gruppe ins Achtelfinale, sondern auch zusätzlich die 4 besten Gruppendritten. Die aktuelle Tabelle der Gruppendritten finden Sie hier: Aktuelle Tabelle der Gruppendritten der EM 2024 im Überblick.

In welches Achtelfinale kann Deutschland kommen?

Als Gruppenerster würde Deutschland am Samstag, den 29. Juni, um 21:00 Uhr in Dortmund auf den Zweitplatzierten der Gruppe C (Slowenien, Dänemark, Serbien, England) treffen.

Als Gruppenzweiter würde Deutschland am Samstag, den 29. Juni, um 18:00 Uhr in Berlin auf den Gruppenzweiten der Gruppe B (Spanien, Kroatien, Albanien, Italien) treffen.

Als Gruppendritter würde Deutschland am Sonntag, den 30. Juni, um 21:00 Uhr in Köln auf den Gruppenersten der Gruppe B (Spanien, Kroatien, Albanien, Italien) oder am Montag, den 1. Juli, um 21:00 Uhr in Frankfurt gegen den Gruppenersten der Gruppe F (Portugal, Tschechien, Georgien, Türkei) treffen.

Ab dem Achtelfinale geht es dann in die K.o.–Runden. Sollte ein Spiel nach 90 Minuten plus reguläre Nachspielzeit keinen Sieger hervorrufen, geht es in die Verlängerung. Das heißt, dass zusätzlich zweimal 15 Minuten gespielt wird. Sollte auch danach kein Sieger feststehen, folgt das Elfmeterschießen.