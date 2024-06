1 Kopfball ins Glück: Niclas Füllkrug trifft für das deutsche Team zum 1:1 gegen die Schweiz. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die deutsche Mannschaft tut sich im dritten Spiel der Heim-EM lange Zeit schwer. Nach dem 1:1 ist der Gruppensieg aber perfekt. Wir analysieren die Partie gegen die Schweiz.











Das Ding war im Grunde schon gelaufen. Bereits Minuten vor dem Abpfiff dieser Partie der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Schweiz am Sonntagabend in Frankfurt sangen die Eidgenossen auf den Rängen siegessicher, die Bemühungen der DFB-Elf schienen erfolglos zu bleiben, der Gruppensieg dahin. Doch dann gab es doch noch diesen einen erlösenden Moment – der nicht nur den Ausgleich und den Sieg in EM-Gruppe A bedeutete. Sondern auch die Euphorie weiter schürte.