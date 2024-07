1 Jamal Musiala jubelt nach seinem Treffer zum 2:0 gegen Dänemark. Foto: imago/osnapix/Hirnschal

Jamal Musiala erzielte im Achtelfinale gegen Dänemark am Samstagabend das 2:0. Das Tor war nicht nur wichtig fürs Weiterkommen, sondern ging auch in die Geschichte ein.











Beim 2:0 Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Dänemark im Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft am Samstagabend in Dortmund hat das DFB-Team in Person von Jamal Musiala ein Tor für die Geschichtsbücher erzielt.