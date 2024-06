Dänemark deutscher Achtelfinalgegner – Erinnerungen an 1992

1 Die Dänen trennten sich in München 0:0 von Serbien und stehen auch im Achtelfinale, wo am Samstag in Dortmund Deutschland der Gegner ist. Foto: dpa/Sven Hoppe

Julian Nagelsmann und seine Nationalspieler müssen lange warten, bis sie ihren Gegner kennen. Dänemark behauptet in einer spannenden Schlussphase Rang zwei. Die Paarung weckt EM-Erinnerungen.











Die deutschen Achtelfinalgegner gingen mit großer Erleichterung zu ihren Fans. Die Dänen um Spielmacher Christian Eriksen ließen sich nach einer Vorrunde ohne Sieg für den hart erarbeiteten Einzug in die K.o.-Runde feiern. Der Halbfinalist von 2021 behauptete am Dienstag im entscheidenden Vorrundenspiel gegen Serbien durch ein wenig berauschendes 0:0 und dank der besseren Fair-Play-Wertung den zweiten Tabellenplatz der Gruppe C - daran konnte auch die beherzte Schlussoffensive der Serben gegen wankende Dänen nichts mehr ändern.