1 Maximilian Mittelstädt (li.) ist unter Bundestrainer Julian Nagelsmann Stammspieler im DFB-Team. Kommen in Stuttgart weitere VfB-Spieler zum Einsatz. Foto: dpa/Christian Charisius

Nach dem Auftakt in München tritt das deutsche Nationalteam zum zweiten Spiel der EM 2024 an diesem Mittwoch in Stuttgart an. Nicht nur die VfB-Nationalspieler freuen sich darauf – auch der Bundestrainer hat gute Erinnerungen.











Link kopiert



Als Trainer an der Seitenlinie hat er das umgebaute Stadion in Stuttgart noch nicht kennengelernt. Aber: „Ich war in der vergangenen Saison bei ein paar Spielen da.“ Sagte Julian Nagelsmann am Dienstag in Stuttgart – und betonte: „Da war es immer außergewöhnlich, das Publikum in Stuttgart ist sehr laut.“