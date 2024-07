BVB-Stürmer Donyell Malen hat die Niederlande bei der Fußball-Europameisterschaft in Dortmund am Dienstagabend gegen Rumänien mit zwei Toren ins Viertelfinale geschossen. Nach dem Spiel stand der Niederländer bei der ARD Rede und Antwort.

Obwohl Malen bereits seit 2021 für Borussia Dortmund spielt, fand das Interview auf Englisch statt. Die ARD setzte deshalb einen Dolmetscher ein. Doch dieser schien selbst nicht perfektes Deutsch zu sprechen. Denn seine Aussprache war doch sehr ungewöhnlich – das fanden zumindest viele Fans in den Sozialen Medien.

Dolmetscher erinnert Fans an Synchronsprecher von Benjamin Blümchen

Schnell kursierte ein Ausschnitt von dem Interview auf X (ehemals Twitter), in dem der Dolmetscher zunächst die Frage der Journalistin und dann die Antwort des Spielers übersetzt. Im Wortlaut klang das so: „Eher happy, dass sie getroffen haben, zweimal, oder traurig, dass es so schon spät kam? Nein, ich freu mich, dass ich dem Team helfen konnte, dass wir gewonnen haben.“ Soweit, so gut, doch die langsame Aussprache und eigenartige Betonung bestimmter Wörter lässt den ein oder anderen Zuschauer verblüfft zurück.

Ein User schreibt deshalb auf X : „Warum redet der Dolmetscher als wäre er Synchronsprecher von Benjamin Blümchen?“ Und trifft damit auf viel Zustimmung. Der Tweet hat nach weniger als einem Tag bereits 10.000 Likes.

In der Kommentarspalte geht es munter zu. „Töröööööö ähm ich meine Tor“, schreibt ein User. Ein anderer findet: „Sensationell. Nur an seiner Karla Kolumna Imitation muss er noch arbeiten.“

Doch entgegen dem Glauben vieler Fans, verbirgt sich hinter der Stimme nicht der Synchronsprecher von Benjamin Blümchen, Jürgen Kluckert. Denn dieser ist im vergangenen Jahr im Alter von 79 Jahren verstorben. Vergessen haben ihn die Menschen aber scheinbar noch lange nicht. Ähnlich wie Donyell Malen seine zwei Tore gegen die Niederlande wohl noch lange in Erinnerung bleiben werden.