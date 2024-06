EM 2024: Belgier Doku outet sich als Musiala-Fan

1 Jeremy Doku schwärmt auf der Pressekonferenz vor dem Spiel der Belgier gegen die Ukraine am Mittwoch in Stuttgart von Jamal Musiala. Foto: imago//Vincent Kalut

Jamal Musiala begeistert mit seinen Dribblings bei der EM nicht nur deutsche Fans – auch Belgiens Flügelspieler Jeremy Doku schaut dem gebürtigen Stuttgarter gerne beim Fußballspielen zu, wie er in einer Pressekonferenz verrät.











Der belgische Jungstar Jeremy Doku vom englischen Meister Manchester City hat sich als Fan eines anderen Senkrechtstarters bei der Fußball-EM geoutet. „Ich genieße es, Jamal Musiala bei dieser Europameisterschaft zuzuschauen“, sagte der 22-Jährige am Montag während der Pressekonferenz der Belgier in ihrem Quartier in Ludwigsburg.