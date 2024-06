EM 2024: 2:1 gegen Tschechien: Türkei müht sich ins Achtelfinale

1 Cenk Tosun erzielt in der Nachspielzeit den Siegtreffer. Foto: imago//Matt West

Die Türkei müht sich in Überzahl zu einem späten Sieg gegen Tschechien. Zwei frühere Bundesligaprofis bewahren ihre Mannschaft in Hamburg vor dem Aus, das den Rivalen ereilt.











An seiner früheren Wirkungsstätte hat Hakan Calhanoglu die türkische Fußball-Nationalmannschaft erstmals seit 2008 wieder in die K.o.-Runde einer EM geführt und das Vorrunden-Aus von Tschechien besiegelt. Beim 2:1 (0:0) gegen den mehr als 70 Minuten in Unterzahl spielenden Europameister von 1976 erzielte der ehemalige HSV-Profi am Mittwoch im Hamburger Volksparkstadion in der 51. Minute den Führungstreffer, ehe Cenk Tosun (90.+4) spät zum Sieg traf und seinem Team damit Platz zwei in der Gruppe F und den Einzug in die Runde der letzten 16 sicherte.