1 Steht es in der Endrunde der EM nach Ende der regulären Spielzeit noch Unentschieden, kommt es zur Verlängerung (Archivbild). Foto: dpa/Daniel Mihailescu

Sollte nach 90 Minuten plus Nachspielzeit in einem K.o- oder Endspiel der Europameisterschaft 2020 kein Sieger gefunden sein, kommt es zur Verlängerung. Diese Regeln gelten in der Verlängerung.

Anders als in den Gruppenspielen, kann es in den K.o- und Endspielen von Europameisterschaften kein Unentschieden geben. Am Ende muss eine der Mannschaften als Sieger vom Platz gehen. Was passiert, wenn nach 90 Minuten plus Nachspielzeit keine Mannschaft führt, hat die Uefa in ihrem Regelwerk bestimmt.

Sollte sich nach den 90 Minuten kein Sieger gefunden haben, geht das Spiel in die Verlängerung. In dieser werden zweimal 15 Minuten gespielt – die Mannschaft, welche am Ende dieser Zusatzzeit führt, geht als Sieger vom Platz. Sollte das Spiel auch nach insgesamt 120 Minuten nicht entschieden sein, geht es ins Elfmeterschießen.

Fünf Minuten Pause vor Verlängerung

Wenn ein Spiel in die Verlängerung geht, gibt es zwischen der regulären Spielzeit und der Verlängerung eine fünfminütige Pause für die Spieler. Diese müssen allerdings währenddessen auf dem Rasen bleiben. Zwischen den beiden 15 minütigen Spielzeiten in der Verlängerung, gibt es keine lange Halbzeitpause – die Spieler wechseln lediglich die Seiten. Der Schiedsrichter kann allerdings eine kurze Trinkpause erlauben.

Sollte ein Spiel in die Verlängerung gehen, können die Trainer einen extra Wechsel vornehmen. Während in der regulären Spielzeit nur fünf Spieler ausgewechselt werden dürfen, darf in der Nachspielzeit noch ein weiterer Spieler getauscht werden. Es darf in der Verlängerung auch gewechselt werden, wenn die drei Wechselkontingente in der Halbzeit zuvor schon verbraucht wurden.