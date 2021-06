1 Wer Wales gegen die Schweiz schauen will, muss sich einen Zugang bei MagentaTV sichern. Foto: dpa/Jean-Christophe Bott

Das zweite Spiel der Fußball-Europameisterschaft zwischen der Schweiz und Wales wird nur von MagentaTV und nicht im Free-TV übertragen. Ein Novum im deutschen Fernsehen. Viele Twitter-User sind sauer.

Stuttgart - Eine Fußball-Europameisterschaft kommt im Free-TV. Das sind die Deutschen gewohnt. Doch beim diesjährigen Turnier ist dies nicht immer der Fall. Zehn der 51 Spiele werden ausschließlich vom Telekom-Portal MagentaTV übertragen.

Gleich das zweite Spiel ist davon betroffen. Das Duell zwischen der Schweiz und Wales am Samstagnachmittag in Baku wird weder von ARD noch ZDF übertragen. Wer sich die Partie also anschauen will, muss dafür bezahlen.

Auf Twitter regen sich viele User über diesen Umstand auf.

Und schon ist der Hype bei einigen Twitter-Nutzern vorbei:

Aber natürlich gibt es auch User, die sich einen Account gesichert haben.

