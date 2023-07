EM 2021 in Stuttgart und Region

1 In der Coronapandemie undenkbar: Bei der Fußball-WM 2006 feierten zigtausende Stuttgarter ein großes Fest auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Foto: dpa/Marijan Murat

Obwohl erstmals seit Monaten wieder größere Menschenansammlungen erlaubt sind, schrecken Stuttgart und die großen Städte in der Region vor Fanfesten anlässlich der Fußball-Europameisterschaft zurück. Das bietet Chancen für Gastronomen.









Stuttgart - Natürlich ist die Zurückhaltung vor allem der Pandemie geschuldet. Richtig große Public-Viewing-Events mit mehreren tausend Fans vor Riesenleinwänden wird es in Stuttgart und in den Kreisen der Region während der Fußball-Europameisterschaft, die von diesem Freitag an bis zum 11. Juli stattfinden wird, nicht geben.