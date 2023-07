23 Bastian Schweinsteiger ist für die ARD als Experte am Ball. Foto: dpa/Federico Gambarini

Stuttgart - Für Lennert Brinkhoff aus Stuttgart ging es auf der Karriereleiter zuletzt ziemlich steil nach oben. 2016 stand er noch beim isländischen EM-Achtelfinalsieg gegen England im Fanblock, fünf Jahre später wird er Joachim Löw und Co interviewen: Als Nationalmannschaftsreporter der ARD folgt Brinkhoff dem DFB-Team während des gesamten Turniers und liefert täglich Stimmen in die deutschen Wohnzimmer – entweder aus dem Quartier in Herzogenaurach oder vom jeweiligen Spielort.