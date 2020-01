1 Foto: Mircea Moira / shutterstock.com

Hier finden Sie eine vollständige Übersicht der Gruppen von A bis F für die Vorrunde der Fußball-EM 2020.

Gruppe A (Rom/Baku): Türkei, Italien, Wales, Schweiz

Gruppe B (Kopenhagen/St. Petersburg): Dänemark, Finnland, Belgien, Russland

Gruppe C (Amsterdam/Bukarest): Niederlande, Ukraine, Österreich, Play-off-Sieger D (A)*

Gruppe D (London, Glasgow): England, Kroatien, Play-off-Sieger C, Tschechische Republik

Gruppe E (Bilbao, Dublin): Spanien, Schweden, Polen, Play-off-Sieger B

Gruppe F (München, Budapest): Play-off-Sieger A (D)*, Portugal, Frankreich, Deutschland

Die Auslosung der Gruppen für die Europameisterschaft 2020 fand am 30. November in Bukarest statt. Dabei entschied sich, welche Mannschaften in der Vorrunde gegeneinander antreten werden.

Wie bei der Fußball-EM 2016 treten auch 2020 insgesamt 24 Teams an, um sich den Pokal zu holen. Diese wurden auf vier Lostöpfe zu je sechs Teams aufgeteilt. Wer in welchen Topf kommt, wurde nach verschiedenen Kriterien entschieden:



Endplatzierung in der Qualifikations-Gruppe

Punkte

Tordifferenz

Erzielte Tore

Erzielte Auswärtstore

Anzahl der Siege

Niedrigere Anzahl von Strafpunkten (zum Beispiel für rote Karten)

Position in der allgemeinen Rangliste der UEFA Nations League

Dabei gilt: Jeder ausrichtende Verband, der sich für die EM qualifiziert hat, wird mindestens zwei Spiele vor heimischem Publikum bestreiten. Außerdem dürfen maximal zwei Gastgeber-Länder in der gleichen Gruppe sein. Deswegen ist Deutschland in Gruppe F gelandet, da drei der Spiele dieser Gruppe in München ausgetragen werden. Die anderen drei Spiele werden in Budapest absolviert, sodass auch Ungarn automatisch in Gruppe F landet, wenn es sich für die EM qualifiziert. Eine zusätzliche Auslosung würde dann darüber entscheiden, wo das direkte Duell zwischen Deutschland und Ungarn stattfinden würde.

Dadurch, dass sich vier EM-Teilnehmer über die “Nations League” qualifizieren, kann es am 1. April 2020 zu einer zweiten Auslosung kommen. Gründe dafür könnten sein:



Weitere Gastgeber kommen in die Endrunde

Reisedistanzen werden zu groß

Politisch sensible Begegnungen sollen vermieden werden

