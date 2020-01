Stadion Spiele

Amsterdam Stadion: Johan-Cruyff-Arena Sitzplätze: 54.000 Gruppe C Spiel #5: Niederlande vs. Ukraine (14.06.2020)

Spiel #17: Niederlande vs. Österreich (17.06.2020)

Spiel #29: Play-off-Sieger D oder A vs. Niederlande (22.06.2020) Achtelfinale Spiel #38: 2A vs. 2B (27.06.2020)

Baku Stadion: Nationalstadion Baku Sitzplätze: 69.000 Gruppe A: Spiel #2: Wales vs. Schweiz (13.06.2020)

Spiel #13: Türkei vs. Wales (17.06.2020)

Spiel #25: Schweiz vs. Türkei (21.06.2020) Viertelfinale: Spiel #47: Sieger AF1 vs. Sieger AF3 (04.07.2020)

Bilbao Stadion: San Mamés Sitzplätze: 53.000 Gruppe E: Spiel #9: Spanien vs. Schweden (15.06.2020)

Spiel #22: Spanien vs. Polen (20.06.2020)

Spiel #33: Play-off-Sieger B vs. Spanien (24.06.2020) Achtelfinale: Spiel #39: 1B vs. 3A/D/E/F (28.06.2020)

Budapest Stadion: Puskás Aréna Sitzplätze: 68.000 Gruppe F: Spiel #11: Play-off-Sieger A oder D vs. Portugal (16.06.2020)

Spiel #23: Play-off-Sieger A oder D vs. Frankreich (20.06.2020)

Spiel #35: Portugal vs. Frankreich (26.06.2020) Achtelfinale: Spiel #40: 1C vs. 3D/E/F (28.06.2020)

Bukarest Stadion: Nationalstadion Bukarest Sitzplätze: 54.000 Gruppe C: Spiel #06: Österreich vs. Play-off-Sieger D oder A (14.06.2020)

Spiel #18: Ukraine vs. Play-off-Sieger D oder A (18.06.2020)

Spiel #30: Ukraine vs. Österreich (22.06.2020) Achtelfinale: Spiel #41: 1F vs. 3A/B/C (29.06.2020)

Dublin Stadion: Dublin Arena Sitzplätze: 51.000 Gruppe E: Spiel #10: Polen vs. Play-off-Sieger B (15.06.2020)

Spiel #21: Schweden vs. Play-off-Sieger B (19.06.2020)

Spiel #34: Schweden vs. Polen (24.06.2020) Achtelfinale: Spiel #44: 1D vs. 2F (30.06.2020)

Glasgow Stadion: Hampden Park Sitzplätze: 51.000 Gruppe D: Spiel #8: Play-off-Sieger C vs. Tschechische Republik (15.06.2020)

Spiel #19: Kroatien vs. Tschechische Republik (19.06.2020)

Spiel #31: Kroatien vs. Play-off-Sieger C (23.06.2020) Achtelfinale: Spiel #43: 1E vs. 3 A/B/C/D (30.06.2020)

Kopenhagen Stadion: Parken Stadium Sitzplätze: 38.000 Gruppe B: Spiel #3: Dänemark vs. Finnland (13.06.2020)

Spiel #16: Dänemark vs. Belgien (18.06.2020)

Spiel #27: Russland vs. Dänemark (22.06.2020) Achtelfinale: Spiel #42: 2D vs. 2E (29.06.2020)

London Stadion: Wembley Stadium Sitzplätze: 90.000 Gruppe D: Spiel #7: England vs. Kroatien (14.06.2020)

Spiel #20: England vs. Play-off-Sieger C (19.06.2020)

Spiel #32: Tschechische Republik vs. England (23.06.2020) Achtelfinale: Spiel #37: 1A vs. 2C (27.06.2020) Halbfinale: Spiel #49: Sieger VF1 vs. Sieger VF2 (07.07.2020)

Spiel #50: Sieger VF4 vs. Sieger VF3 (08.07.2020) Finale: Spiel #51: Sieger HF1 vs. Sieger HF2 (12.07.2020)

München Stadion: Allianz Arena Sitzplätze: 70.000 Gruppe F: Spiel #12: Frankreich vs. Deutschland (16.06.2020)

Spiel #24: Portugal vs. Deutschland (20.06.2020)

Spiel #36: Deutschland vs. Play-off-Sieger A / D (24.06.2020) Viertelfinale: Spiel #46: Sieger AF4 vs. Sieger AF2 (03.07.2020)

Rom Stadion: Olympiastadion Rom Sitzplätze: 68.000 Gruppe A: Spiel #1: Türkei vs. Italien (12.06.2020)

Spiel #14: Italien vs. Schweiz (17.06.2020)

Spiel #26: Italien vs. Wales (21.06.2020) Viertelfinale: Spiel #48: Sieger AF8 vs. Sieger AF7 (04.07.2020)