1 Nils Strassburg bei seinem Auftritt in der Stuttgarter Liederhalle. Foto: Schnaidt/Klaus Schnaidt

Kolumnist NITZ über einen der größten Rockstars aller Zeiten und einen Mann aus Stuttgart, der auf dessen Spuren wandelt.











Link kopiert



KNITZ ist im festen Glauben aufgewachsen, dass es nur einen King of Rock ’n’ Roll gibt. Der wurde am 8. Januar 1935 als Elvis Aaron Presley in Tupelo/Mississippi geboren. Es gab auch eine deutsche Ausgabe, aber die spielte im Leben von KNITZ keine Rolle.