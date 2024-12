Eltons 12: Moderator lädt zwölf Ex-Dschungelcamper ein

1 In der zweiten Folge von "Eltons 12" treten ehemalige Dschungelstars gegeneinander an. Foto: RTL/Raab Entertainment/Julia Feldhagen

In der zweiten Folge von "Eltons 12" treten zwölf ehemalige Dschungelstars in verschiedenen Challenges gegeneinander an. Wer schnappt sich das Preisgeld von 100.000 Euro?











In seiner neuen Show "Eltons 12" begrüßt Moderator Elton (53) in jeder Folge zwölf Kandidatinnen und Kandidaten, die eine Gemeinsamkeit verbindet. Die zweite Ausgabe (Samstag, 4. Januar 2025, um 20:15 Uhr bei RTL und vorab auf RTL+) steht ganz unter dem Motto Dschungelfieber: Zwölf ehemalige Bewohnerinnen und Bewohner des Dschungelcamps treten in herausfordernden Challenges gegeneinander an. Das teilte der Sender RTL am Montag (2. Dezember) mit.