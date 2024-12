1 Sir Elton John (l.) und sein Mann David Furnish bei der "The Devil Wears Prada: The Musical"-Premiere. Foto: getty/Dave Benett/Getty Images for The Devil Wears Prada Musical

Sir Elton John gab bei der Premiere von "The Devil Wears Prada: The Musical" am Sonntagabend in London ein trauriges Gesundheitsupdate: "Ich habe mein Augenlicht verloren."











Link kopiert



Sir Elton John (77) gab ein weiteres Update zu seinem Sehvermögen. Während der Premiere von "The Devil Wears Prada: The Musical" in London am Sonntag (1.12.), sprach der britische Superstar zum Publikum und verriet, dass er die Show aufgrund seiner Sehkraft nicht sehen kann.