Elton John: David Furnish gibt Update zum Gesundheitszustand seines Ehemanns

Schwere Infektionen, Operationen und der Verlust seiner Sehkraft: Elton John hat turbulente Jahre hinter sich. Nun gibt Ehemann David Furnish ein hoffnungsvolles Update zur Gesundheit des Weltstars.
Trotz zahlreicher körperlicher Rückschläge in den vergangenen Jahren lässt sich der "Rocket Man" nicht unterkriegen: David Furnish (63), der Ehemann von Sir Elton John (78), hat einen hoffnungsvollen Einblick in das Leben des Weltstars gegeben. Kurz vor der großen Oscar-Viewing-Party seiner AIDS-Stiftung am kommenden Sonntag erklärte Furnish im Interview mit "Variety", dass der Sänger "weiterkämpfe" und nach vorne blicke.