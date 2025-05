Der Vatertag ist in Deutschland spätestens seit 1934 ein fester Bestandteil des Feiertagskalenders. Das wird auch von Unternehmern wie Wolfgang Grupp (Trigema) befürwortet. Doch immer wieder taucht die Frage auf: Wird der Vatertag abgeschafft? Was steckt hinter dieser Diskussion, und wie ist der aktuelle Stand?

Der Vatertag wird in Deutschland traditionell an Christi Himmelfahrt gefeiert, also 39 Tage nach Ostern. Damit fällt er jedes Jahr auf einen Donnerstag und ist zugleich ein gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern - nicht zu verwechseln mit Maria Himmelfahrt im August. Viele nutzen diesen Tag für Ausflüge, Wanderungen oder geselliges Beisammensein – oft auch als „Herrentag“ bekannt. Die Tradition soll im 19. Jahrhundert rund um Berlin entstanden sein.

Wird der Vatertag abgeschafft?

Aktuell gibt es keine konkreten Gesetzesinitiativen zur Abschaffung des Vatertags. Auch für das Jahr 2025 bleibt der Vatertag bestehen und wird wie gewohnt gefeiert. Die Diskussion um die mögliche Abschaffung von Feiertagen taucht allerdings immer wieder auf, zuletzt durch den neuen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der für seine Wirtschaftsnähe bekannt ist.

„Elterntag“ statt Vatertag?

In gesellschaftlichen Debatten wird gelegentlich hinterfragt, ob der Vatertag noch zeitgemäß ist. Kritiker sehen in den traditionellen Feiern manchmal ein überholtes Männerbild oder wünschen sich eine inklusivere Bezeichnung, etwa einen „Elterntag“. Diese Diskussionen betreffen jedoch eher die gesellschaftliche Wahrnehmung und Sprache, nicht den gesetzlichen Status des Feiertags. Im Übrigen gibt es ja bereits den Muttertag. Dass auch ein Vatertag gefeiert wird, finden viele Männer also nur gerecht.

Vatertag als Feiertag

Vatertag 2025: Donnerstag, 29. Mai 2025

Vatertag 2026: Donnerstag, 14. Mai 2026

Vatertag 2027: Donnerstag, 6. Mai 2027

Vatertag, Pfingstmontag, Buß- und Bettag

Von Seiten der Wirtschaft wurde jüngst angemerkt, dass zusätzliche Arbeitstage die Produktion ehöhen könnten – frei nach der NDW-Band „Geier Sturzflug“ und deren Motto „Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Im Visier sind dabei unter anderem Christi Himmelfahrt (Vatertag) oder auch der Pfingstmontag.

1994 war in Deutschland bereits der Buß- und Bettag im November als gesetzlicher Feiertag gestrichen worden. Die Maßnahme sollte zur Finanzierung der damals neu eingeführten Pflegeversicherung dienen. Vier Jahre später wurde die Kohl-Regierung aus CDU/CSU und FDP dann abgewählt – mutmaßlich auch wegen ihrer sozialen Kälte und einseitiger Ausrichtung an Wirtschaftsinteressen.