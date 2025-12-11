Eltern werden, aber bitte gleichberechtigt zuständig sein. Das war der Wunsch unserer Autorin, bevor sie Mutter wurde. Nun macht sie den ernüchternden Realitätscheck.
Mein Partner gehört zu einer Art Rarität in Deutschland. Er nimmt länger als zwei Monate Elternzeit. Das macht hierzulande nur etwa jeder zehnte Mann. Als wir feststellten, dass ich schwanger bin, hatten wir uns vorgenommen, gleichberechtigte Eltern zu werden. Das bedeutet: Den ersten Monat nach der Geburt waren wir gemeinsam zu Hause, danach ich acht Monate, nun er acht Monate.