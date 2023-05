1 Pornoschauen ist für viele Jungs auch eine Mutprobe. Foto: stock.adobe.com/Erwan Bedin

Irgendetwas ist immer. In unserem Elternratgeber diskutieren Mütter und Väter mit Expertinnen Probleme, die in den besten Familien vorkommen. Heute fragt Markus D. , wie er reagieren soll, nachdem er seinen Sohn beim Pornoschauen überrascht hat.









Samstagnachmittag nach dem Einkaufen hat Markus D. spontan Lust auf einen Radausflug mit seinem Sohn. Voller Elan rauscht er ins Zimmer des 12-Jährigen und erstarrt. Der Junge liegt im Bett, eine Hand am Smartphone, eine unter der Bettdecke. Was der Vater auf dem Display sieht, ist eindeutig: Sein Sohn schaut einen Porno. Die unfreiwillige Entdeckung beschäftigt den Vater von zwei Kindern nachhaltig. Wie soll er damit umgehen, dass sein Kind – auch wenn es mit 12 Jahren das älteste ist – nun plötzlich Sexfilme schaut, die erst ab 18 Jahren sind? Die beiden Sexualpädagogen Daniel Deggelmann und Katrin Stallmann von der Beratungsstelle Pro Familia in Stuttgart geben Markus D. einige Tipps, wie er mit der neuen Entwicklung im Leben seines Sohn umgehen kann.