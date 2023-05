„Hilfe, mein Kind will nicht mehr in die Kita!“

1 Was hilft, wenn es bei der Abgabe in der Kita jeden Morgen Tränen gibt? Foto: Iryna - stock.adobe.com/Iryna Inshyna

Irgendetwas ist immer. In unserem Elternratgeber diskutieren Mütter und Väter mit Expertinnen Probleme, die in den besten Familien vorkommen. Heute fragt Andreas B., was er tun kann, damit seine vierjährige Tochter wieder gern in die Kita geht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Andreas B. berichtet: Bislang ging seine vierjährige Tochter sehr gern in die Kita. Aber seit ein paar Tagen weint das Mädchen jeden Morgen an der Kita-Tür und jammert: „Ich will nicht, dass du gehst.“ Manchmal klammert sie sich sogar schreiend an den Vater. Unsere Expertin Songül Demirbilek von der Elternschule des Klinikums Stuttgart diskutiert mit Andreas B., was dahinterstecken kann und wie das Kind wieder mehr Lust auf den Kindergarten bekommt.