Elternprotest gegen Sparkurs: Fellbach erteilt Eltern bei Kinderbetreuung eine Abfuhr

Schon aus formalen Gründen lehnt die Stadt eine Rücknahme der beschlossenen Sparziele ab – obwohl die Elternschaft eine Petition gestartet hatte.
Der Protest aus der Elternschaft gegen den geplanten Sparkurs bei der Kinderbetreuung ist in Fellbach an formalen Hürden gescheitert. Obwohl hunderte Menschen eine digitale Petition gegen die Reduzierung der Öffnungszeiten und die Schließung von vier Einrichtungen unterschrieben haben, wird sich die Lokalpolitik nicht noch einmal mit der Thematik befassen. Das hat der Fellbacher Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag einstimmig beschlossen.