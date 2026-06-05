Elterninitiative in Weinstadt: Kindheit ohne Smartphone? Warum sich Eltern in Weinstadt dafür engagieren

Die Initiative „Smarter Start ab 14“ will Kindern mehr Zeit ohne Smartphone geben – und trifft in Weinstadt offenkundig einen Nerv.

Die Szene wirkt fast wie ein Gegenentwurf zur Gegenwart: Kinder rennen über den Schulhof, lachen, streiten, rennen, spielen Verstecken. Kein Summen aus Klassenchats, keine vibrierenden Hosentaschen, kein Dauerblick aufs Display. In Strümpfelbach, dem kleinen Weinstädter Teilort zwischen Weinbergen und Fachwerk, wollen Eltern genau diesen Raum verteidigen – gegen einen Alltag, der für viele Kinder längst vom Smartphone bestimmt wird.

Drei Mütter haben dafür die lokale Initiative „Smarter Start ab 14 Weinstadt“ aufgebaut: Andrea Brenner-Jähne, Steffi Wagner und Riccarda De Vico. Ihr Ziel klingt schlicht, ist aber längst zum gesellschaftlichen Konfliktthema geworden: Kinder sollen möglichst spät ein eigenes Smartphone bekommen – idealerweise erst ab 14 Jahren. Nicht aus Technikfeindlichkeit. Sondern, wie die bundesweite Initiative „Smarter Start ab 14“ formuliert, „weil wir für Kindheit sind“.

Eltern gegen digitalen Gruppendruck

Der entscheidende Punkt ist nicht das Gerät selbst. Sondern der Druck, der entsteht, sobald das erste Kind eines bekommt. Genau dort setzt das Konzept des sogenannten Elternpakts an. Eltern verständigen sich freiwillig darauf, ihren Kindern bis mindestens zum Ende der Grundschulzeit kein eigenes Smartphone zu geben. Gemeinsam warten statt einzeln kämpfen.

Sie machen sich für einen späteren Start mit dem Smartphone stark (von links): Riccarda De Vico, Andrea Brenner-Jähne und Steffi Wagner. Foto: privat

Die Grundschule Strümpfelbach unterstützt dieses Modell inzwischen offiziell. In einem Schreiben an die Eltern heißt es, die Schule beobachte seit längerer Zeit „die Auswirkungen der hohen Bildschirmzeiten“. Aufmerksamkeitsspanne, Begeisterungsfähigkeit und Empathie nähmen sichtbar ab. Auch aggressiveres Verhalten auf Schulhof und Schulweg bereite zunehmend Sorgen, erklärt die Rektorin Claudia Regul-Schäfer gemeinsam mit dem Kollegium.

Dabei zeigt eine schulinterne Umfrage ein bemerkenswertes Bild: 88 Prozent der Familien würden laut Schule eigentlich gerne länger mit dem ersten Smartphone warten. Viele Eltern fühlen sich jedoch isoliert, sobald andere Kinder bereits online sind. Wer sein Kind ohne Smartphone lässt, riskiert schnell die Rolle des Außenseiters.

Drei Frauen, eine Vision: Kinder ohne Smartphone-Druck

Genau dieses Gefühl kennen auch die drei Gründerinnen der Weinstädter Initiative. Kennengelernt haben sie sich über ihre Kinder und über regionale WhatsApp-Gruppen der bundesweiten Bewegung. Andrea Brenner-Jähne gründete im Oktober 2025 eine Untergruppe für die Grundschule Strümpfelbach. Kurz darauf traf sie sich mit Riccarda De Vico und Steffi Wagner. Aus einem ersten Gespräch wurde schnell mehr: Elternabende, Vernetzung, Infostände, Diskussionen.

Die drei Frauen bringen unterschiedliche berufliche Perspektiven mit: Gymnasiallehrerin, Sonderpädagogin und angehende Systemische Kinder- und Jugendlichentherapeutin sowie Medienwissenschaftlerin und Medienmentorin. Gemeinsam treibt sie dieselbe Frage um: Was passiert eigentlich mit Kindern, wenn das Internet plötzlich jederzeit in der Hosentasche steckt?

Digitale Medien: Begleitung statt Verbote für Kinder

Sie sprechen bewusst nicht von Verboten. Auch das wird in den Unterlagen der Initiative immer wieder betont. Tablets und Laptops für den Unterricht seien weiterhin sinnvoll, Medienkompetenz bleibe wichtiges Lernziel. Entscheidend sei die Begleitung. Kinder müssten lernen, mit digitalen Medien umzugehen – aber altersgerecht und nicht allein.

Das wirkt in Zeiten allgegenwärtiger Smartphones fast rebellisch. Während Tech-Konzerne um Aufmerksamkeit kämpfen und soziale Netzwerke immer früher genutzt werden, versuchen Eltern in Strümpfelbach, das Tempo herauszunehmen. Mehr Zeit für Spiel, Lernen und „echte Begegnungen“, wie es in den Flyern heißt.

45 Familien wählen smartphonefreie Klasse am Remstalgymnasium

Und die Resonanz scheint groß zu sein. Besonders sichtbar wurde das am Remstalgymnasium Weinstadt. Dort durfte die Initiative beim Tag der offenen Tür einen Infostand aufbauen. Die Idee einer „smartphonefreien Klasse 5“ traf offenbar einen Nerv: 45 Familien entschieden sich laut Initiative direkt bei der Anmeldung für dieses Modell – obwohl es zuvor kaum öffentlich beworben worden war.

Die Idee dahinter: Schülerinnen und Schüler sollen wenigstens im ersten Jahr an der weiterführenden Schule ohne Smartphone-Dauerstress ankommen können. Keine nächtlichen Stickerfluten in Klassenchats, keine sozialen Vergleiche rund um die Uhr, kein permanenter Online-Druck. Stattdessen Konzentration auf Freundschaften, Lernen und das Ankommen in einer neuen Gemeinschaft.

Auftaktveranstaltung in Strümpfelbach

In Strümpfelbach soll nun die Auftaktveranstaltung „Smartphonefreie Grundschule“ den nächsten Schritt markieren. Am 11. Juni laden Schule und Initiative gemeinsam in die Alte Kelter ein. Geplant sind eine Präsentation zum Thema, Austausch und Fragen. Kein erhobener Zeigefinger, sondern ein Angebot zum gemeinsamen Nachdenken.

Thema: „Smartphonefreie Grundschule Strümpfelbach“

„Smartphonefreie Grundschule Strümpfelbach“ Datum: Donnerstag, 11. Juni, 19.30 Uhr

Donnerstag, 11. Juni, 19.30 Uhr Ort: Alte Kelter Strümpfelbach

Alte Kelter Strümpfelbach Veranstalter: Grundschule Strümpfelbach gemeinsam mit „Smarter Start ab 14 Weinstadt“

Grundschule Strümpfelbach gemeinsam mit „Smarter Start ab 14 Weinstadt“ Inhalt: Kurzer Vortrag zu Smartphone-Nutzung bei Kindern, Elternpakt, Medienkompetenz und smartphonefreie Klassen

Kurzer Vortrag zu Smartphone-Nutzung bei Kindern, Elternpakt, Medienkompetenz und smartphonefreie Klassen Besonderheit: Die Teilnahme am geplanten Elternpakt ist freiwillig und anonym

Die Symbolik dahinter ist deutlich: Während anderswo über Digitalisierungsoffensiven gesprochen wird, diskutieren Eltern hier darüber, wie Kindheit geschützt werden kann. Nicht durch Abschottung. Sondern durch bewusst gesetzte Grenzen.

Vielleicht liegt genau darin die eigentliche Sprengkraft dieser Bewegung. Sie stellt eine Frage, die viele Familien längst beschäftigt, aber selten offen ausgesprochen wird: Wann ist früh eigentlich zu früh?

Die Antwort der Elterninitiative aus Strümpfelbach fällt klar aus. Kinder brauchen zuerst etwas anderes als WLAN und Dauerverfügbarkeit: Zeit. Zeit zum Reifen. Zeit zum Scheitern. Zeit für Langeweile. Und Zeit für ein Leben, das nicht ständig auf einem Bildschirm stattfindet.