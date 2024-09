Elternhaus seiner Mutter: Hier wohnte Prinz Harry bei seinem kürzlichen Heimatbesuch

Prinz Harry war vergangene Woche für eine Beerdigung heimlich in seiner alten Heimat zu Besuch. Während des Aufenthalts schlief der Royal an einem ganz besonderen Ort.

Prinz Harry (39) soll vergangene Woche zur Beerdigung seines Onkels, Lord Robert Fellowes, in seine alte Heimat Großbritannien gereist sein. Für seinen Aufenthalt wählte der Royal offenbar ein ganz besonderes Domizil: Wie "People" berichtet, übernachtete Harry bei seinem Onkel Charles Spencer (60) im Althorp House - dem Familiensitz der Spencers und dem Elternhaus seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana (1961-1997).

Althorp House ist seit 1508 im Besitz der Adelsfamilie Spencer und liegt in der englischen Grafschaft Northhamptonshire. Das Anwesen hat eine Fläche von 5.300 Hektar. Charles Spencer ist seit dem Tod seines Vaters im Jahr 1992 Besitzer und Bewohner des Guts.

Lesen Sie auch

Möglicherweise konnte Harry den Aufenthalt in Althorp House auch nutzen, um seine Mutter zu ehren: Die Fellowes-Beerdigung fand nur zwei Tage vor dem 27. Jahrestag von Dianas Tod am 31. August statt. Sie wurde 1997 auf einer kleinen Insel inmitten des Teichs im Park von Althorp begraben. Wie lange Prinz Harry in Großbritannien blieb, ist nicht bekannt.

Prinz Harry und Prinz William bei Beerdigung

Bei der Beerdigung von Fellowes, dem Ehemann von Dianas Schwester Lady Jane Spencer (67), in Snettisham in Norfolk, soll es auch zum Zusammentreffen von Prinz Harry und seinem älteren Bruder William (42) gekommen sein. Das berichtete unter anderem die "BBC".

Laut der "Sun" sollen die beiden Brüder während des Gottesdienstes Distanz gewahrt und sich generell sehr diskret verhalten haben. Ein Anwohner habe der Boulevardzeitung gesagt: "William und Harry waren beide da, aber wir haben sie nie miteinander sprechen sehen, und sie haben Abstand gehalten."

Enge Beziehung zur Spencer-Familie

Viele Anwesende hätten nicht damit gerechnet, dass Harry aus seiner Wahlheimat USA für die Beerdigung nach Großbritannien reist, zitiert "People" eine Quelle. "Man konnte sehen, dass er sich sehr gefreut hat, alle zu sehen. Er war sehr erfreut, dass er hergekommen ist."

Generell pflegt Prinz Harry eine enge Beziehung zur Familie von Diana: Sein Onkel Charles sowie seine Tante Jane unterstützten ihn etwa im Mai beim Gottesdienst für seine Invictus Games in der St.-Paul's-Kathedrale in London, während keine Mitglieder der Royal Family anwesend waren.