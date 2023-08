1 Nach Angaben der Polizei waren die Eltern nicht zuahuse, als die Kinder aus dem dritten Stock stürzten (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Daniel Scharinger

Zwei fünf und sieben Jahre alte Kinder sind aus dem dritten Stock eines Wohnhauses in München gestürzt. Die Eltern waren laut Polizei nicht zuhause.









Zwei Kinder sind dem dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in München gefallen. Die beiden Brüder im Alter von fünf und sieben Jahren waren nach Angaben der Polizei von Dienstag unbeaufsichtigt in der Wohnung, als sie aus noch ungeklärten Gründen aus einem offenen Fenster stürzten. Eine Anwohnerin entdeckte die Brüder am Montag gegen 21 Uhr hilflos auf dem Rasen liegend und alarmierte die Rettungskräfte.