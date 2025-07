Eltern sehen Kinder ausgegrenzt: Wie ernst nehmen Waldorfschulen Inklusion?

1 Alle zusammen? Waldorf-Schüler führen ein Eurythmie-Tanzprojekt auf. Foto: imago/Funke Foto Services

Mitte Februar ging es auf der Bildungsmesse Didacta in Stuttgart hoch her: Die Veranstalter hatten die AfD als Aussteller zugelassen – und sahen sich deshalb massiven Protesten ausgesetzt. Der Bund der Freien Waldorfschulen (BdFWS), Dachverband der Waldorfschulen in Deutschland, erklärte gar öffentlichkeitswirksam seinen Austritt aus dem Didacta-Verband. Begründung: Die AfD strebe „für Schulen die Abkehr vom menschenrechtlichen Prinzip der Inklusion an“.