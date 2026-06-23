Eltern protestieren: „Wie sollen wir uns das Leben mit Kind noch leisten können?“

Die Kinderbetreuung in Bietigheim-Bissingen könnte verkürzt und teurer werden. Etliche Eltern äußern sich in emotionalen Briefen – sie zeigen, wie drastisch die Entscheidung sein kann.
Es gibt politische Entscheidungen, über die sich Bürger beim Abendessen ärgern – doch die Kritik dringt nicht nach außen. Keine Welle der Empörung, nur stille Akzeptanz. Anders verhält es sich bei den Plänen der Stadt Bietigheim-Bissingen zur städtischen Kinderbetreuung. Diese sehen vor, Anfang Januar erneut die Gebühren zu erhöhen und die Betreuungszeiten jeweils um eine Stunde zu verkürzen.