Eltern protestieren: „Wie sollen wir uns das Leben mit Kind noch leisten können?“

Die Kinderbetreuung in Bietigheim-Bissingen könnte verkürzt und teurer werden. Etliche Eltern äußern sich in emotionalen Briefen – sie zeigen, wie drastisch die Entscheidung sein kann.

Es gibt politische Entscheidungen, über die sich Bürger beim Abendessen ärgern – doch die Kritik dringt nicht nach außen. Keine Welle der Empörung, nur stille Akzeptanz. Anders verhält es sich bei den Plänen der Stadt Bietigheim-Bissingen zur städtischen Kinderbetreuung. Diese sehen vor, Anfang Januar erneut die Gebühren zu erhöhen und die Betreuungszeiten jeweils um eine Stunde zu verkürzen.

Zahlreiche Eltern haben sich daraufhin an Stadträte und Presse gewandt, um zu schildern, wie diese Entscheidung ihren Alltag, ihre berufliche Karriere und ihre finanzielle Situation beeinflussen würde.

Eltern fürchten, Arbeitszeit reduzieren zu müssen

Ein berufstätiger Vater schreibt: „Bereits heute ist Vollzeitarbeit mit den bestehenden Zeiten kaum noch mit dem Familienalltag vereinbar.“ 2024 habe die Stadt die Öffnungszeiten von zehn auf acht Stunden reduziert. „Sollten die Zeiten nun weiter von acht auf sieben Stunden gekürzt werden, bleibt uns keine andere Wahl, als drastisch in Teilzeit zu gehen oder die Stelle gänzlich aufzugeben.“

Auch andere Eltern rechnen vor: „Bei einer Sieben-Stunden-Betreuung bleiben durch Bring- und Abholzeiten, Pendelwege, Stau und die obligatorische 45-minütige Mittagspause realistisch nur etwa 5 Stunden Arbeitszeit pro Tag. Damit ist eine vollzeitnahe Erwerbstätigkeit bis zum Schuleintritt faktisch nicht mehr möglich.“

Zur Arbeitszeit kommt die Fahrtzeit von Arbeit zum Kindergarten. Foto: dpa

Pläne belasten Familien finanziell

Viele Eltern legen in ihren Schilderungen den Fokus auf den finanziellen Aspekt. „Zusätzlich zu unseren regulären Lebenshaltungskosten haben wir auch einen Hauskredit, der bereits eine beträchtliche finanzielle Belastung darstellt“, heißt es beispielsweise in einem Schreiben. „Wir müssen nun andere notwendige Ausgaben und Sparpläne überdenken, um diese Änderungen zu bewältigen.“ Andere Eltern fragen: „Wie sollen wir uns das Leben mit Kind noch leisten können?“

Berufliche Erfüllung gefährdet

Neben dem finanziellen Aspekt und der fehlenden Planbarkeit, beschreiben einige Mütter, dass ihre berufliche Verwirklichung an einer verlässlichen Betreuung hängt. „Mein Beruf ist für mich auch ein wichtiger Ausgleich, um Kraft für den anspruchsvollen Familienalltag zu tanken“, schreibt eine Bietigheimerin. Sie sei gerne Mutter, habe ihre Berufsausbildung und ihren Masterabschluss jedoch nicht gemacht, um Zuhause zu sein und jeden Tag das Gleiche zu machen.

Für viele steckt bei dem Thema eine gesellschaftliche Grundsatzfrage dahinter: „Wir sprechen im Jahr 2026 viel über die Stärkung der Rolle von Frauen im Berufsleben, über mehr Verantwortung und mehr Gleichstellung“, schreibt eine Mutter. Aber die Realität entscheide sich nicht in Grundsatzdebatten, sondern im Alltag.

Laut dem ersten Bürgermeister Michael Hanus können die Öffnungszeiten durch die geplante Anpassung verlässlicher eingehalten werden. Die Elternschaft habe somit größere Planungssicherheit. Gerade das stellen Eltern infrage: .„Wir haben unsere Arbeitszeiten, beruflichen Verpflichtungen und unsere Lebensplanung auf die zugesagte Betreuung ausgerichtet“, heißt es. „Eine nachträgliche Kürzung entzieht den betroffenen Familien genau die Planungssicherheit, auf die sie angewiesen sind.“

Bietigheim-Bissingen könnte an Attraktivität

Andere gehen darauf ein, wie sich die Attraktivität von Bietigheim-Bissingen als Wohnort dadurch verändert. „Vor drei Jahren sind wir damals noch schwanger, ganz bewusst nach Bietigheim-Bissingen gezogen, weil wir die Stadt als familienfreundlich und verlässlich wahrgenommen haben“, heißt es in einem Brief. Heute gerate genau diese Verlässlichkeit ins Wanken. Ein anderes Elternpaar schreibt: „Besorgniserregend erscheint uns zudem die Signalwirkung für die Attraktivität der Stadt Bietigheim-Bissingen als Arbeitgeber.“

Bis zum 1. Juli sollen Eltern der Stadt nun ihren Bedarf melden – unterlegt mit Nachweisen vom Arbeitgeber. Ein Vorhaben, das den Rückmeldungen zufolge Lücken hat. Zum einen weil manche Elternteile gerade erst vorhaben, wieder in den Beruf einzusteigen und ihnen damit Belege fehlen. Zum anderen, weil auch andere Faktoren eine Rolle spielen.

Eltern haben am vergangenen Freitagmittag gegen eine mögliche Gebührenerhöhung und Stundenkürzung gestimmt. Foto: Kilian Huster

„Aus unserer Sicht sollte bei der Vergabe und dem Umfang von Betreuungszeiten nicht ausschließlich die vom Arbeitgeber bestätigte Arbeitszeit der Eltern als Maßstab herangezogen werden“, schreibt eine Familie. Auch familiäre Belastungen, fehlende Unterstützungsnetzwerke, Pflege- und Betreuungsverpflichtungen sowie die tatsächlichen Wegezeiten müssten angemessen berücksichtigt werden.

Eigentlich hätten die Stadträte am Dienstagabend darüber abstimmen sollen, doch die Verhandlungen liegen auf Eis. „Die zusätzliche Beratungszeit soll genutzt werden, um offene Fragen zu klären und die Auswirkungen möglicher Veränderungen umfassend zu bewerten“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Wann die Entscheidung über die Kinderbretreuung in Bietigheim-Bissingen getroffen wird, ist derzeit offen.