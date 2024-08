Eltern in Murrhardt besorgt: Fremder Mann berührt Kinder bei Turnübungen auf Spielplatz

Eltern in Murrhardt besorgt

Besorgte Eltern aus Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) haben sich an die Polizei gewandt, weil ein fremder Mann sich offenbar Kindern auf einem Spielplatz genähert haben soll. Die Polizei ermittelt und warnt vor Panikmache in sozialen Netzwerken.











Ein Mann soll sich laut Polizei am Montag gegen 17.30 Uhr auf einem Spielplatz im Stadtgarten in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) fremden Kindern genähert und diese bei Turnübungen berührt haben. Besorgte Eltern wandten sich an die Polizei, welche daraufhin die Ermittlungen aufnahm.