1 Aktion für Klimaschutz auf dem Marktplatz Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Bewegung Parents for Future macht am Samstag spontan wirkende Aktionen in der Innenstadt

Stuttgart - Was tun, wenn der Reutlinger Wortkünstler Dodokay live auf dem Stuttgarter Marktplatz zum Tag der offenen Tür des Rathauses vorträgt, wie er auf seine erfolgreiche Art Filmklassiker ins Schwäbische synchronisiert? Auf den Boden legen und lachen? – Einer Delegation der Bewegung Parents for Future war nicht zum Lachen zumute, sie kamen ja auch nicht wegen Dodokay. Ihr Anliegen war die Ausrufung des Klimanotstands. Dafür ließen sie sich unvermittelt auf den harten Marktplatzboden fallen und blieben auch dort liegen. Ziemlich unvermittelt sollte das wirken, ein smart mob eben, die kleine Schwester des flash mob, eine Aktion also ohne vorherige Ankündigung. Von den erwarteten 100 Teilnehmern sind zwar nur etwa 20 gekommen, seine Wirkung hat dies dennoch gehabt. Denn auf dem Marktplatz waren die Parteien und Gruppierungen mit Infoständen vertreten, die im Rathaus sind beziehungsweise wollen nach der Kommunalwahl am 26. Mai. Und die Botschaft der Parents, also der Eltern, war eindeutig auf den mitgeführten Transparenten: Nur jene wählen, bei denen der Klimaschutz ganz oben steht. An drei weiteren Orten in der Innenstadt wurde dies wiederholt. Mehr Worte dazu gab es dann bei der Samstagsdemo Klimaskandal S 21 direkt vor dem Hauptbahnhof.