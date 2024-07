Elon Musk: Tesla-Chef spricht sich gegen Geschlechtsangleichung aus

1 Tesla-Chef Elon Musk spricht sich in einem Interview öffentlich gegen Geschlechtsangleichungen aus. (Archivbild) Foto: dpa/Patrick Pleul

Elon Musk wettert in einem Interview gegen Geschlechtsangleichungen. Beim US-Portal „DailyWire“ spricht er mit Podcaster Jordan Peterson zudem über seine trans Tochter Vivian Jenna Wilson.











Link kopiert



Tesla-Chef Elon Musk äußert sich in einem Interview kritisch gegenüber dem Thema Geschlechtsangleichungen. Er betont: „Es ist für Erwachsene sehr gut möglich, Kinder in einer Identitätskrise so zu manipulieren, dass sie glauben, sie hätten das falsche Geschlecht.“ Das sei einem seiner älteren Söhne passiert. Der Tesla-Chef nannte in dem Interview den Namen seines Kindes vor der Geschlechtsangleichung und betont: „Ich habe meinen Sohn verloren.“ Das „Woke Mind Virus“ habe sein Kind „getötet“.