Elmgreen & Dragset in Frankfurt: Hauptsache, man wirkt klug

Ist das ein neues Restaurant? Mitten im Museum? So edel, wie die Tische eingedeckt sind, kann man hier vermutlich gut speisen. Eine junge Frau hat sich bereits hingesetzt und schaut aufs Handy. Sie scheint mit jemandem zu chatten – bewegt sich aber nicht. Es dauert, bis man es begreift: Diese hübsche Lady bei Tisch ist eine Puppe, perfekt der Natur nachgebildet und erschreckend echt.

Es gibt viele Überraschungsmomente, wenn man in diesen Tagen durch das Frankfurter Museum Städel schlendert. Denn das Künstlerduo Elmgreen & Dragset bespielt derzeit das altehrwürdige Museum auf ganz eigene Art. Kreuz und quer haben die beiden ihre Skulpturen und Installationen verteilt, weil sie den Blick darauf lenken wollen, wie unsereiner sich im Museum verhält – und warum uns bestimmte Konventionen in Ausstellungen so selbstverständlich erscheinen.

Prada-Boutique in der texanischen Wüste

Und deshalb steht in der Abteilung für zeitgenössische Kunst ein kleines Karussell wie von einem Kinderspielplatz. Darauf liegt ein lebensecht wirkender Terrier, lässt sich drehen und scheint dabei höchst interessiert die Werke an den Wänden zu betrachten. Es ist eine der vielen Arbeiten, mit denen die Künstler das Publikum nicht nur erheitern, sondern diesem auch spiegeln, dass es gerade die kulturellen Leistungen sind, die den Menschen vom Tier unterscheiden. Und im Museum werden Kultur und Zivilisation auf besondere Weise zelebriert.

Seit Mitte der 1990er Jahre arbeiten der Däne Michael Elmgreen und der Norweger Ingar Dragset zusammen und machen schnell international Karriere. Ihr bekanntestes Werk ist eine Prada-Boutique, die sie maßstabsgetreu nachbildeten – mitten in der texanischen Wüste. In Berlin haben die beiden das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen gestaltet, einen großen Betonwürfel, bei dem man durch eine verglaste Öffnung einen kurzen Film sehen kann.

Eine junge Frau sitzt bereits bei Tisch. Aber warum bewegt sie sich nicht? Foto: Städel Museum/Norbert Miguletz

In der Frankfurter Ausstellung „Stillleben mit Gemüse“ sieht man nun die ganze Bandbreite ihres Schaffens. Da steht etwa der komplett weiße Bronzeabguss eines jungen Mannes, der interessiert vor einem barocken Stillleben verharrt in einer Haltung, die gebildet, aber auch ein wenig ratlos wirkt – so, wie unsereiner vermutlich häufig Bilder betrachtet, die als bedeutend gelten, ohne dass sich uns die Bedeutung so ganz erschließt. Dann wieder kniet ein Junge in Turnschuhen auf dem Boden und kritzelt das berühmte Tischbein-Gemälde „Goethe in der römischen Campagne“ ab. Auch das ist einer dieser Überraschungsmomente, bei denen man zunächst der Täuschung aufsitzt.

Faszinierendes Spiel zwischen Realität und Illusion

Immer wieder inszenieren Elmgreen & Dragset ein faszinierendes Spiel zwischen Realität und Illusion, die sie mit dem neu eingerichteten Restaurant im Untergeschoss auf die Spitze treiben. Die gediegene Kulisse markiert das Museum als Ort für die Besserverdiener – um die das Städel übrigens derzeit in besonderer Weise wirbt, um seine Existenz sichern zu können.

Denen ist nicht zu trauen: Michael Elmgreen (li.) und Ungar Dragset. Foto: imago images/Charles Yunck

Zum Kontrast haben die beiden direkt nebenan ein Großraumbüro eingerichtet. Zahllose identische Bürozellen reihen sich aneinander, verlassene Arbeitsplätze, in denen einzelne Gegenstände von den Menschen erzählen, die hier arbeiten könnten – ein Paar Schlappen unterm Schreibtisch und ein angebissenes Würstchen in der Vesperdose, Fusselbürste und Häkelzeug. Ein Mitarbeiter scheint das Team zu verlassen. „Vielen Dank für Deinen tollen Einsatz über die Jahre“, steht auf der Abschiedskarte.

Man kann sich seinen eigenen Reim darauf machen

Ein Computer wurde angelassen und die Zahlenkolonnen und Ticker-Meldungen darauf lassen vermuten, dass es in diesem fiktiven Büro um Geld geht, viel Geld, von dem die Mitarbeitenden, die in diesen Kojen ihrer Lohnarbeit nachgehen, selbst vermutlich nicht viel abbekommen. Man kann sich seinen eigenen Reim darauf machen – wie bei den meisten Arbeiten von Elmgreen & Dragset, die nicht allzu tief schürfen mögen, aber deshalb sehr zugänglich fürs Publikum sind und nah an der Gegenwart.

Leise fährt eine nicht abgeholte Reisetasche im Kreis auf dem Fließband einer Gepäckausgabe, wie man sie vom Flughafen kennt. Ist sie am falschen Ort ausgeladen worden oder ist dem Besitzer etwas zugestoßen? Immer wieder führen die Skulpturen und Installationen des Künstlerduos das Selbstverständliche und Vertraute vor Augen, um mal humorvoll, mal melancholisch den Blick auf das Spannungsverhältnis zwischen der individuellen Identität des Einzelnen und seinem Verhalten im sozialen Raum und Miteinander zu lenken.

Besucher stolpern über ein Baby in der Tragetasche

Und im sozialen Kontext gelten klare Regeln, die ein Elternpaar offensichtlich missachtet hat bei seinem Museumsbesuch. Zumindest stolpert man in der Gemäldeabteilung plötzlich über eine Baby-Tragetasche am Boden, in dem ein Säugling schläft, der ebenfalls täuschend echt nachgebildet wurde, um die Fantasie der Besucher zu kitzeln. Und so stellt man sich ganz automatisch vor, wie die Eltern in die Kunst versunken ihr armes Kind glatt vergessen haben.

Elmgreen & Dragset: Stillleben mit Gemüse. Bis zum 17. Januar 2027 im Frankfurter Städel Museum, Schaumainkai 63.

Städel im Doppelpack

Monet

Der Besuch des Städel Museums Frankfurt lohnt derzeit doppelt. Neben der neuen Ausstellung von Dragset & Elmgreen, die durch die hochkarätige Sammlung und 700 Jahre Kunstgeschichte führt, ist bis 5. Juli auch noch die sehenswerte, aber auch sehr gut besuchte Sonderschau „Monets Küste. Die Entdeckung von Étretat“ geöffnet.

Info

Ausstellung bis 17. Januar, Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr, Donnerstag bis 21 Uhr. adr