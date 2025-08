Ellwangen: U-Haft nach Messerangriff auf Mitpatienten vor Klinik

1 Polizeibeamte stehen vor dem Eingang der St. Anna-Virngrund-Klinik. Ein Patient hat einen anderen Patienten attackiert und verletzt. Foto: Marius Bulling/onw-images/dpa/Marius Bulling

Ein Mann rettet sich schwer verletzt in das Innere einer psychiatrischen Klinik. Die Polizei sucht nach dem Täter. Am nächsten Morgen nimmt die Fahndung eine Wendung.











Link kopiert



Nach einem Messerangriff vor der psychiatrischen Klinik in Ellwangen sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft. Der 33 Jahre alte Patient soll am Sonntag vor der Klinik mehrfach mit einem Messer auf einen 45-Jährigen eingestochen haben, wie die Polizei mitteilte. Der 45-Jährige habe zu diesem Zeitpunkt eine Zigarette vor der Klinik im Ostalbkreis geraucht.