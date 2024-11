Ellwangen: Teenager lädt Kumpels zu Spritztour mit Papas Wagen ein

1 Polizeibeamte kontrollierten den Wagen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Mitten in der Nacht heizt ein Auto durch ein Ellwanger Wohngebiet. Am Steuer: Teenager ohne Fahrerlaubnis.











Ein Teenager soll in Ellwangen (Ostalbkreis) seine jugendlichen Freunde zu einer nächtlichen Spritztour im Wagen seines Vaters eingeladen haben. Wie die Polizei mitteilte, sollen ein 15-Jähriger und zwei 16-Jährige das Auto in der Nacht auf Samstag abwechselnd gesteuert haben. Insgesamt saßen fünf Menschen in dem Wagen, als Streifenbeamten ihn kontrollierten - darunter auch der 13 Jahre alte Sohn des Fahrzeughalters. Gegen die Teenager wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.