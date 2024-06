Ellwangen: Schlaue Ampeln sollen Verkehr verbessern

1 Können KI-gesteuerte Ampeln den Verkehrsfluss verbessern? (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Schneller und mit weniger Stopps ans Ziel? Ob durch Künstliche Intelligenz gesteuerte Ampeln das schaffen, will das Land in Ellwangen herausfinden.











Das Land will durch Künstliche Intelligenz (KI) gesteuerte Ampeln in Ellwangen testen. Von Juli an werde der Verkehr per KI gesteuert, teilte das Verkehrsministerium am Donnerstag mit. Zum Einsatz kommt demnach die Anwendung „Yutraffic Fusion“. An zwölf Ampeln entlang der B290 und der Südtangente in Ellwangen werde die Schaltung angepasst. Nach einer Testphase von sechs Monaten soll eine Bilanz gezogen werden.